' Lungo ottocento' | presentazione di ' Polizia crimine e ordine pubblico in epoca liberale' di Andrea Azzarelli

Notizia in breve

Il ciclo 'Lungo Ottocento' ospita giovedì 11 giugno alle 15:00 presso la Domus Mazziniana a Pisa la presentazione del libro di Andrea Azzarelli, che analizza il ruolo della polizia, del crimine e dell’ordine pubblico durante l’epoca liberale. L’evento è organizzato dal Comitato del Risorgimento e dell’età delle Rivoluzioni in collaborazione con il dottorato di ricerca in Scienze politiche dell’Università di Pisa. La serata si svolge nel contesto delle iniziative dedicate al XIX secolo.