' Lungo ottocento' | presentazione di ' Polizia crimine e ordine pubblico in epoca liberale' di Andrea Azzarelli
Il ciclo 'Lungo Ottocento' ospita giovedì 11 giugno alle 15:00 presso la Domus Mazziniana a Pisa la presentazione del libro di Andrea Azzarelli, che analizza il ruolo della polizia, del crimine e dell’ordine pubblico durante l’epoca liberale. L’evento è organizzato dal Comitato del Risorgimento e dell’età delle Rivoluzioni in collaborazione con il dottorato di ricerca in Scienze politiche dell’Università di Pisa. La serata si svolge nel contesto delle iniziative dedicate al XIX secolo.
Nuovo appuntamento per il ciclo 'Lungo Ottocento', organizzato dal Comitato del Risorgimento e dell’età delle Rivoluzioni di Pisa, in collaborazione con il dottorato di ricerca in Scienze politiche (UniPI), giovedì 11 giugno 2026 alle ore 15:00 presso la Domus Mazziniana, a Pisa.L’incontro sarà. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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