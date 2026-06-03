' Lungo ottocento' | presentazione di ' Polizia crimine e ordine pubblico in epoca liberale' di Andrea Azzarelli

Nuovo appuntamento per il ciclo 'Lungo Ottocento', organizzato dal Comitato del Risorgimento e dell’età delle Rivoluzioni di Pisa, in collaborazione con il dottorato di ricerca in Scienze politiche (UniPI), giovedì 11 giugno 2026 alle ore 15:00 presso la Domus Mazziniana, a Pisa.L’incontro sarà. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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