L’Ucraina utilizza migliaia di robot da guerra al posto dei soldati, attualmente controllati da piloti umani che decidono se aprire il fuoco contro le truppe russe. Questi droni sono impiegati per operazioni di combattimento e sorveglianza sul campo di battaglia. La presenza di robot armati sostituisce parte delle forze umane sul terreno, riducendo il rischio per i soldati e aumentando le capacità di risposta militare.

Per ora sono guidati da piloti umani, che decidono se sparare o no contro i soldati russi: «Non vogliamo che diventi proprio come Terminator» Il governo ucraino ha fatto un ordine di 25mila robot da guerra nel primo semestre di quest’anno e di altri 25mila per il secondo semestre, incluso il modello DevDroid che vedete in queste fotografie scattate in Ucraina. Sono robot fabbricati quasi per intero da aziende ucraine con componenti ucraini. La quantità è quattro volte quella dell’anno scorso. Secondo alcune indiscrezioni, l’anno prossimo il governo ne ordinerà 100mila. L’Ucraina sta rimpiazzando i soldati al fronte con questi robot, anche se il fronte come vedremo non è più come ce lo immaginiamo. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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© Ilpost.it - L’Ucraina sta mettendo migliaia di questi robot da guerra al posto dei soldati

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Ukraine Just Did Something So MASSIVE to Russia… It Will Go Down in History

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