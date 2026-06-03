L’Ucraina scaricata dalla Nato e da Trump | Non c’è unanimità sull’adesione di Kiev

Il presidente ucraino ha dichiarato che non c’è unanimità tra gli alleati sulla futura adesione di Kiev alla NATO. Ha affermato che gli Stati Uniti, sotto l’amministrazione Trump, non considerano più l’Ucraina una priorità, confermando così un allontanamento dal sostegno internazionale che aveva caratterizzato i mesi precedenti. La posizione degli alleati sulla questione resta incerta e non ufficializzata.

Lo ammette con amarezza Volodymyr Zelensky, ma che l’Ucraina non sia più una priorità per gli Stati Uniti e per il suo presidente, Donald Trump, è ormai un dato di fatto. Quella del leader di Kiev è così solo un’amara constatazione, che arriva insieme alla certificazione – da parte del segretario generale della Nato, Mark Rutte – del fatto che l’Ucraina non entrerà a far parte dell’Alleanza Atlantica. Proprio Rutte è stato oggi, insieme ai vertici della Nato, in visita a Kiev. Ma in conferenza stampa ha sottolineato che, nonostante il percorso di avvicinamento ucraino alla Nato sia “irreversibile”, allo stato attuale non c’è l’unanimità per l’adesione. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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Guerra in Ucraina e strappo Trump-UE: l'analisi del generale Domenico Rossi

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