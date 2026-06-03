A Bologna, 16 Case di quartiere offrono ora un servizio di trasporto sociale per facilitare la partecipazione alle attività. Questa iniziativa, sostenuta da un finanziamento europeo di 400 mila euro, integra le attività di animazione sociale con un supporto logistico. L’obiettivo è contrastare la solitudine e migliorare l’accesso ai servizi offerti dalle Case di quartiere. Il progetto mira a rendere più semplice la partecipazione delle persone, in particolare di quelle con difficoltà di mobilità.

Non solo più attività di animazione sociale, ma anche un servizio di trasporto pensato per favorirne la frequentazione: è la nuova iniziativa che a Bologna coinvolge 16 Case di quartiere, grazie a un finanziamento europeo di 400.000 euro che mira in particolare a contrastare l’ isolamento relazionale delle persone anziane. Da un lato si prevede un servizio di ’ trasporto sociale ’ per l’accompagnamento dall’abitazione alla Casa di quartiere, andando così incontro anche alle esigenze di chi ha difficoltà di spostamento. Ci saranno dei veicoli a disposizione (su prenotazione o in giorni e orari stabiliti a seconda della Casa) ma anche agevolazioni per l’uso di bus e taxi o esperienze di pedibus. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lotta alla solitudine. Nelle Case di quartiere con i trasporti ’sociali’

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