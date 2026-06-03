L' ospedale di Novara scelto per un progetto europeo che cambierà la formazione dei medici

Notizia in breve

L'ospedale Maggiore della Carità di Novara è stato selezionato come centro di riferimento per un progetto europeo dedicato alla formazione specialistica in ecoendoscopia. Il progetto coinvolge strutture di diversi paesi e mira a migliorare le competenze dei medici in questo campo. La struttura novarese si candidava a questo ruolo e ha ottenuto l'incarico di coordinare le attività di formazione e ricerca in ecoendoscopia a livello europeo.