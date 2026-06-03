L’ospedale Al-Aqsa di Gaza rischia il collasso dopo che uno dei suoi principali generatori si è fermato. La mancanza di energia elettrica ha causato interruzioni nelle attività di assistenza e di emergenza. La struttura, già sotto pressione a causa della crisi umanitaria, ora si trova in una condizione critica. La carenza di energia compromette le operazioni di ventilazione e le cure intensive.

In un comunicato, la direzione dell’ospedale ha dichiarato che i generatori ancora funzionanti sono ormai gravemente usurati dopo oltre tre anni di attività ininterrotta in condizioni eccezionali. L’amministrazione ha avvertito che la crisi ha raggiunto un livello critico e minaccia la continuità dei servizi medici essenziali, soprattutto mentre l’aumento delle temperature fa crescere il fabbisogno di elettricità necessario ad alimentare apparecchiature mediche, sistemi di raffreddamento e impianti di ventilazione. IL DOTTOR ISSA AL-JADBA, neonatologo dell’ospedale, ha spiegato che l’unità di terapia intensiva neonatale dipende interamente dall’energia elettrica per il funzionamento delle incubatrici, dei ventilatori e dei sistemi di monitoraggio. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - L’ospedale Al-Aqsa vicino al collasso. Manca l’energia

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