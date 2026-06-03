Logistica | Circle Group investe 250.000€ per il digitale porto-ferrovia

Circle Group ha investito 250.000 euro in tecnologie digitali per il collegamento tra porto e ferrovia. L’obiettivo è migliorare la sincronizzazione tra i terminal portuali e le reti ferroviarie, riducendo i tempi di movimentazione delle merci. L’azienda introdurrà anche un nuovo sistema, chiamato Extended Port Community System, che integrerà servizi digitali aggiuntivi per ottimizzare le operazioni logistiche e facilitare la gestione delle spedizioni.

Come cambierà la sincronizzazione tra terminal portuali e binari ferroviari?. Quali nuovi servizi aggiungerà l'Extended Port Community System alla logistica?. Perché questo investimento digitale protegge i flussi dalle crisi geopolitiche?. Come ridurranno i nuovi sistemi digitali i costi di stoccaggio merci?.? In Breve Investimento di 250.000 euro tramite due nuovi accordi con partner intermodali italiani.. Potenziamento tecnologico dell'Extended Port Community System per la gestione dei flussi logistici.. Sincronizzazione automatica tra terminal portuali e binari per ridurre i costi di stoccaggio.. Implementazione dei moduli di servizio secondo i cronoprogrammi dei progetti cofinanziati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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