Locali chiusi e niente nome sul citofono per il giudice sono valide le cartelle esattoriali notificate alla sede fantasma
Il giudice ha stabilito che le cartelle esattoriali inviate a un indirizzo privo di locali aperti e senza nome sul citofono sono valide. La decisione riguarda una società in liquidazione che aveva contestato un’ingiunzione di pagamento di circa 19.000 euro. La corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo corretta la notifica alle sedi “fantasma”.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Perugia ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da una società, in liquidazione, che aveva impugnato un’intimazione di pagamento da quasi 19mila euro. L’azienda, che risulta inattiva dal 2010, dovrà ora pagare anche le spese processuali. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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