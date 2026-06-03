Locali chiusi e niente nome sul citofono per il giudice sono valide le cartelle esattoriali notificate alla sede fantasma

Notizia in breve

Il giudice ha stabilito che le cartelle esattoriali inviate a un indirizzo privo di locali aperti e senza nome sul citofono sono valide. La decisione riguarda una società in liquidazione che aveva contestato un’ingiunzione di pagamento di circa 19.000 euro. La corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo corretta la notifica alle sedi “fantasma”.