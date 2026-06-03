Durante la tappa odierna del Giro d’Italia femminile 2026, Vollering ha lanciato nuovi attacchi sulla salita di Costa. Nel corso della gara, Reusser ha perso alcune secondi a causa di un tentativo di fuga, ma è stata successivamente raggiunta e ricucita dal gruppo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.29 E’ salta Reusser che ha fatto un piccolo buco alla maglia rosa, subito ricucito. Intanto le migliori sono rientrate sulla fuga e Dickson sta lavorando per Vollering. 16.26 Insieme a Vollering sono rimaste Van der Breggen, Niedermaier, Reusser e Fisher-Black. Longo Borghini non ha mai risposto agli scatti, ma è sempre salita del suo passo. 16.25 Ancora Vollering! Incontenibile la campionessa europea, che questa volta sembra riuscire a fare la differenza. 16.23 Trinca Colonel ha sorpreso le altre big nella discesa e ha guadagnato qualche secondo di vantaggio. 16.22 Si ferma Vollering e nessuna continua l’azione, rientrano da dietro. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia femminile 2026, tappa di oggi in DIRETTA: nuovi attacchi di Vollering sulla salita di Costa

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