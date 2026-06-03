Venti atlete sono al comando della corsa, mentre si avvicina il Passo di Sant’Antonio. A 15.52, una delle concorrenti, Marlen Reusser, ha lanciato un attacco, allontanandosi dal gruppo principale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.52 Attacco di Marlen Reusser, che rompe gli indugi lontana dal traguardo. 15.50 Attacco di Gery nel gruppo dietro, la FDJ vuole mettere in mezzo la maglia rosa. 15.47 Diverse atleta stanno perdendo le ruote nel gruppo di testa, davanti sono rimaste Bunel, Benito, Cavallar, Dickson e Gontova. 15.44 Ritmo della FDJ nel plotone, la fuga ha solo più 1’40” di vantaggio. 15.41 60 km al termine della frazione. 15.38 In fuga è presente almeno un’atleta per ogni big di classifica. Longo Borghini aveva addirittura tre atlete davanti, ma con Lara Gillespie che si è staccata sulla prima ascesa ne sono rimaste due. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia femminile 2026, tappa di oggi in DIRETTA: inizia il Passo di Sant’Antonio, venti atlete al comando della corsa

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