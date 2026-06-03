LIVE Giro d’Italia femminile 2026 tappa di oggi in DIRETTA | arrivano le alpi con Passo Tre Croci e Sant’Antonio
Oggi si svolge l’ultima tappa del Giro d’Italia femminile 2026, con un percorso che prevede l’arrivo nelle Alpi. La tappa include le ascese del Passo Tre Croci e di Sant’Antonio, con tratti di salita impegnativi. La corsa si concluderà con un arrivo in quota, dopo circa 120 chilometri. La gara è in corso e vengono segnalati passaggi in salita e le posizioni delle atlete in tempo reale.
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