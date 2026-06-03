LIVE Giro d’Italia femminile 2026 tappa di oggi in DIRETTA | arrivano le alpi con Passo Tre Croci e Sant’Antonio

Notizia in breve

Oggi si svolge l’ultima tappa del Giro d’Italia femminile 2026, con un percorso che prevede l’arrivo nelle Alpi. La tappa include le ascese del Passo Tre Croci e di Sant’Antonio, con tratti di salita impegnativi. La corsa si concluderà con un arrivo in quota, dopo circa 120 chilometri. La gara è in corso e vengono segnalati passaggi in salita e le posizioni delle atlete in tempo reale.