LIVE Giro d’Italia femminile 2026 tappa di oggi in DIRETTA | arrivano le alpi con Passo Tre Croci e Sant’Antonio

Da oasport.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi si svolge l’ultima tappa del Giro d’Italia femminile 2026, con un percorso che prevede l’arrivo nelle Alpi. La tappa include le ascese del Passo Tre Croci e di Sant’Antonio, con tratti di salita impegnativi. La corsa si concluderà con un arrivo in quota, dopo circa 120 chilometri. La gara è in corso e vengono segnalati passaggi in salita e le posizioni delle atlete in tempo reale.

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