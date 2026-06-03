LIVE Errani Vavassori-Siegemund Roger-Vasselin 6-1 5-4 Roland Garros 2026 in DIRETTA | torinese al servizio per mandare in finale la coppia azzurra

Notizia in breve

Il giocatore torinese serve per chiudere il match e portare in finale la coppia azzurra. Sul campo, il punteggio è 6-1, 5-4 e il suo avversario si prepara a ricevere. La tensione si percepisce mentre si avvicina il momento decisivo. La giocata di Siegemund si rivela difficile da controllare, lasciando il punto aperto per il servizio. Ora, la partita è sospesa in attesa dell’ultimo scambio.