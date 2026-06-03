LIVE Errani Vavassori-Siegemund Roger-Vasselin 6-1 5-4 Roland Garros 2026 in DIRETTA | torinese al servizio per mandare in finale la coppia azzurra
Il giocatore torinese serve per chiudere il match e portare in finale la coppia azzurra. Sul campo, il punteggio è 6-1, 5-4 e il suo avversario si prepara a ricevere. La tensione si percepisce mentre si avvicina il momento decisivo. La giocata di Siegemund si rivela difficile da controllare, lasciando il punto aperto per il servizio. Ora, la partita è sospesa in attesa dell’ultimo scambio.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Impossibile da gestire la volée per Siegemund. Seconda palla per il torinese. 5-4 Non riesce questa volta il passante di rovescio lungolinea di Andrea, che servirà per il match. 40-15 In rete la volée di Vavassori. 30-15 Non passa la risposta bloccata di Sara. 15-15 Errani aveva compiuto una difesa incredibile sullo smash di Siegemund, ma il secondo colpo dell’azzurra purtroppo è largo. 0-15 Dritto corto del francese, passa il rovescio lungolinea di Vavassori! Roger-Vasselin al servizio per restare nel match. 5-3 Love game per Errani, in rete la risposta tedesca. 40-0 Volée e smash vincente di Andrea! 30-0 Disastro di Siegemund che colpisce malissimo lo smash. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Vavassori/Errani v Roger-Vasselin/Rakotomanga Rajaonah Extended Highlights | United Cup 2026
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