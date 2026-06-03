LIVE Cobolli-Auger Aliassime 1-2 Roland Garros 2026 in DIRETTA | scambio di break in un avvio ‘fiume’!

Notizia in breve

Sul Philippe Chatrier, Aliassime ha concluso uno scambio con un colpo al net, portando il punteggio a 1-2 contro Cobolli. Il match è iniziato con un ritmo rapido, con scambi intensi e un break per ciascun giocatore. Al momento, il punteggio vede Aliassime in vantaggio di un gioco. La partita è in corso, con già 21 minuti di gioco.