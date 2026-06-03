LIVE Cobolli-Auger Aliassime 1-2 Roland Garros 2026 in DIRETTA | scambio di break in un avvio ‘fiume’!

Da oasport.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sul Philippe Chatrier, Aliassime ha concluso uno scambio con un colpo al net, portando il punteggio a 1-2 contro Cobolli. Il match è iniziato con un ritmo rapido, con scambi intensi e un break per ciascun giocatore. Al momento, il punteggio vede Aliassime in vantaggio di un gioco. La partita è in corso, con già 21 minuti di gioco.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Siamo già a 21? di gioco sullo Chatrier 1-2 Chiude la volèe con l’ausilio del net Auger Aliassime. A-40 Prima vincente, risposta che si arrampica sul nastro e poi rimane di qua. 40-40 Palla corta, lob lungo. A-40 Sotterra la voleè di rovescio da sopra la rete Flavio. Impossibile servire, seconda. Che vento! 40-40 Servizio e dritto anomalo vincente. 30-40 Gratuito, Auger Aliassime. Palla break! 30-30 Rovescio in rete del romano in palleggio. Si va avanti con un errore per parte. 15-30 incredibile palla corta di Auger Aliassime, un lob. 15-15 In rete il dritto di Cobolli. 0-15 Scambio molto lungo, succede un po’ di tutto. 🔗 Leggi su Oasport.it

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