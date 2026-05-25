LIVE Berrettini-Fucsovics 3-4 Roland Garros 2026 in DIRETTA | siamo punto a punto nel 1° set

Da oasport.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sul campo, Fucsovics ha conquistato il break che porta il punteggio a 4-3 nel primo set contro Berrettini. La partita, valida per il Roland Garros 2026, è in corso con i due giocatori ancora in equilibrio. La sfida si sta svolgendo in un momento di grande tensione, con punti combattuti e scambi intensi. La diretta prosegue con aggiornamenti in tempo reale sui punteggi e le azioni più significative.

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