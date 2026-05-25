LIVE Berrettini-Fucsovics 3-4 Roland Garros 2026 in DIRETTA | siamo punto a punto nel 1° set
Sul campo, Fucsovics ha conquistato il break che porta il punteggio a 4-3 nel primo set contro Berrettini. La partita, valida per il Roland Garros 2026, è in corso con i due giocatori ancora in equilibrio. La sfida si sta svolgendo in un momento di grande tensione, con punti combattuti e scambi intensi. La diretta prosegue con aggiornamenti in tempo reale sui punteggi e le azioni più significative.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-YASTREMSKA DEL ROLAND GARROS DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-PELLEGRINO DEL ROLAND GARROS (4° MATCH DALLE 11.00) 15-15 No, sbaglia di rovescio il romano. 15-0 Servizio vincente! 3-4 A zero il magiaro. 40-0 Slice a segno Fucsovics, questo lo gioca bene. 30-0 Servizio vincente. 15-0 Di ritmo nello scambio sbaglia da lontano di dritto il romano. 3-3 Non risponde di dritto alla seconda Fucsovics. A-40 Seeervizio vincente! 40-40 Dai che stecca di rovescio il magiaro. 40-A Che drittone di Fucsovics, sulla palla bassissima. Prima chance del match. 40-40 Erroraccio, aveva fatto un miracolo di tocco, ma ha messo sul nastro la chiusura lungoriga di tocco. 🔗 Leggi su Oasport.it
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