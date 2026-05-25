LIVE Berrettini-Fucsovics 3-4 Roland Garros 2026 in DIRETTA | siamo punto a punto nel 1° set

Notizia in breve

Sul campo, Fucsovics ha conquistato il break che porta il punteggio a 4-3 nel primo set contro Berrettini. La partita, valida per il Roland Garros 2026, è in corso con i due giocatori ancora in equilibrio. La sfida si sta svolgendo in un momento di grande tensione, con punti combattuti e scambi intensi. La diretta prosegue con aggiornamenti in tempo reale sui punteggi e le azioni più significative.