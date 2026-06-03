LIVE Berrettini-Arnaldi Roland Garros 2026 in DIRETTA | in corso il match precedente

Attualmente si sta svolgendo il match tra Cobolli e Auger Aliassime, con Cobolli in vantaggio 2-1 nei set. Cobolli ha vinto il terzo set con un punteggio di 6-4. La partita precedente tra Berrettini e Arnaldi si sta giocando in diretta. Per aggiornamenti in tempo reale, è possibile cliccare sul link dedicato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.50 Cobolli vince il terzo set 6-4 e si porta avanti 2-1 contro Auger Aliassime. Ricordiamo che la sfida tra Berrettini ed Arnaldi non inizierà prima delle 20.15. 18.00 Flavio Cobolli vince il secondo set 6-4 e porta la sfida sul 1-1. 17.21 Felix Auger Aliassime ha vinto il primo set contro Flavio Cobolli per 6 giochi a 4. Al termine di quest’incontro, ma non prima delle 20.15, toccherà a Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini. 17.20 Buonasera amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale di Berrettini-Arnaldi. Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi, valevole come ultimo quarto di finale del Roland Garros 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Berrettini vs Arnaldi | French Open 2026 QF | Tennis Talk Preview

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