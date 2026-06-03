Lite violenta a Padova 39enne arrestato dopo aver staccato un orecchio a un uomo | il provvedimento per il bar
A Padova, un uomo di 39 anni è stato arrestato dopo aver staccato un orecchio a un altro uomo durante una lite. Il provvedimento riguarda anche la chiusura di un bar per 60 giorni, in seguito a una serie di episodi di illegalità e a un'aggressione violenta. L’arresto e la chiusura sono stati disposti dalle autorità. La vicenda si è verificata nel contesto di un episodio di violenza tra cittadini.
Un arresto e una sospensione dell’attività commerciale per 60 giorni, questo il bilancio di una violenta aggressione avvenuta domenica scorsa in un bar della zona Portello di Padova. Un cittadino brasiliano di 39 anni è stato arrestato dopo aver staccato a morsi una parte dell’orecchio a un avventore padovano di 53 anni. Il locale, già noto alle forze dell’ordine per precedenti episodi e frequentazioni sospette, è stato chiuso su disposizione del Questore, per motivi di sicurezza pubblica. L'intervento a Padova L’intervento delle forze dell’ordine Le misure adottate: arresto e sospensione dell’attività Un locale già noto alle forze... 🔗 Leggi su Virgilio.it
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