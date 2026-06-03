Lite violenta a Padova 39enne arrestato dopo aver staccato un orecchio a un uomo | il provvedimento per il bar

Notizia in breve

A Padova, un uomo di 39 anni è stato arrestato dopo aver staccato un orecchio a un altro uomo durante una lite. Il provvedimento riguarda anche la chiusura di un bar per 60 giorni, in seguito a una serie di episodi di illegalità e a un'aggressione violenta. L’arresto e la chiusura sono stati disposti dalle autorità. La vicenda si è verificata nel contesto di un episodio di violenza tra cittadini.