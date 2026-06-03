L' Italia strappa all' Europa 13 miliardi per l' energia

L’Italia ha ottenuto 13 miliardi di euro dall’Unione Europea per il settore energetico. Da settimane, esponenti della sinistra commentano le comunicazioni tra il governo e Bruxelles, ironizzando sulle lettere inviate dalla premier per richiedere una maggiore flessibilità nelle regole sul patto di stabilità. La questione si inserisce nel contesto delle negoziazioni europee sulle risorse destinate all’energia, senza che siano stati forniti dettagli sulle modalità di assegnazione o sui criteri adottati.

È da settimane che la sinistra ironizza sulle “letterine” di Giorgia Meloni alla Ue per chiedere maggiore flessibilità sulle deroghe al patto di stabilità. Sarcasmo difficilmente comprensibile, considerato che in gioco c’è la pelle delle famiglie e delle imprese italiane. E, cosa ancora più grave, considerato che gran parte dei problemi che l’Italia ha sull’energia derivano da scelte folli di quella stessa sinistra fatte nel passato (il no al nucleare) e nel presente (il sostegno alle tasse ambientali che soffocano l’industria energivora). Basterebbe andare a guardare le dichiarazioni di qualche mese fa di imprenditori e artigiani o sfogliare uno dei tanti rapporti stilati da Mario Draghi per capire che lo stretto di Hormuz c’entra poco con le difficoltà dell’Italia, ben presenti anche prima e non da ieri. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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