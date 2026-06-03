L’Europa ha approvato 13 miliardi di euro destinati all’Italia per infrastrutture energetiche. I fondi saranno utilizzati esclusivamente per progetti infrastrutturali, senza sussidi. Restano aperte le questioni sulla conformità dei voucher ai vincoli europei e su quali infrastrutture riceveranno priorità assoluta. Non sono stati ancora definiti i dettagli sui progetti specifici o sui criteri di assegnazione.

Come potrà il governo evitare che i voucher confliggano con i vincoli europei? Quali infrastrutture specifiche riceveranno la priorità assoluta rispetto ai sussidi? Perché la spesa energetica sarà legata indissolubilmente alla clausola per la difesa? Quanto potrà recuperare il bilancio italiano tramite la manovra di assestamento??? In Breve Margine annuo dello 0,3% del Pil per tre anni tra il 2026 e il 2028. Fondi destinati a reti elettriche, batterie, pannelli solari e veicoli . 🔗 Leggi su Ameve.eu

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Ameve.eu - Energia, l’Europa sblocca 13 miliardi per l’Italia: solo infrastrutture

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

UCRAINA, Zelensky: Sbloccate i 90 miliardi UE – riparato loleodotto Druzhba

Notizie e thread social correlati

Energia: l’Europa sblocca 6,5 miliardi per investimenti strutturaliL’Europa ha approvato uno stanziamento di 6,5 miliardi di euro destinato a investimenti nel settore energetico.

Manovra, Meloni sblocca lo stallo: 3,7 miliardi per difesa ed energiaIl governo ha deciso di allocare 3,7 miliardi di euro tra difesa ed energia, approvando una modifica alla manovra in Parlamento.

Temi più discussi: Ue sblocca fondi per 16,4 miliardi di euro all’Ungheria: il dettaglio degli interventi; Sbloccare il mercato a valle dello spazio per la resilienza, la sostenibilità e la mobilità dell’Europa; Urso a Bruxelles: l’energia sia come la difesa o l’Europa sarà un deserto industriale. VIDEO; L’UE sblocca 16,4 miliardi di euro per l’Ungheria, e processa Orbán.

Conte a fatto tutto questo in 34 mesi Se gestiva lui i 209 miliardi l’Italia superava come forza lavoro la Germania Ma invece abbiamo fatto governo un governo di pagliacci che dopo i 209 miliardi chiede l’elemosina all’Europa… è umiliante x.com

Energia, Fitto sblocca i fondi Ue: più risorse dalla coesione per la crisi energeticaLa Commissione ha previsto una riorganizzazione volontaria dei programmi che potrebbe liberare fino a 35 miliardi di euro a livello europeo ... telenord.it

Metsola a Firenze. Qn e l’Energia per l’Europa. Un confronto sul futuroFirenze, 5 maggio 2026 – L’energia come elemento strategico per l’Europa per garantire sviluppo, capacità competitiva e di resilienza. Un tema strategico per il futuro del Vecchio Continente, sul ... lanazione.it