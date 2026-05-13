Recentemente, si è discusso dell’ipotesi che il Canada possa entrare nell’Unione Europea, suscitando reazioni e commenti vari. Qualche tempo fa, un ex presidente degli Stati Uniti aveva suggerito che il Canada dovesse diventare il “51esimo Stato” degli Stati Uniti, con parole considerate poco rispettose delle consuetudini diplomatiche. Ora, si torna a parlare di questa possibilità, con alcuni analisti che si interrogano sulle eventuali implicazioni di un’adesione del paese nordamericano all’UE.

Qualche mese fa, con una delle sue tante dichiarazioni un po’ velleitarie e poco rispettose dell’etichetta diplomatica, Donald Trump aveva auspicato che il Canada diventasse il “51esimo Stato degli Usa”. Oggi, invece, si parla del Canada come possibile “ventottesimo Stato membro dell’Unione europea”. È una provocazione? Un paradosso? L’idea, lanciata la scorsa settimana a Yerevan durante il summit della Comunità Politica Europea, è sicuramente suggestiva. La Cpe è un forum lanciato nel 2022 su spinta di Emmanuel Macron a cui sono invitati anche Paesi che non fanno parte dell’Ue, ma che sono geograficamente situati nel Vecchio Continente. Quest’anno, per la prima volta, è stato invitato un Paese che non si trova in Europa ma che è ad essa legatissimo per ragioni storiche, linguistiche e culturali: il Canada, appunto.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - E se l’ingresso del Canada nell’Ue non fosse solo una provocazione? Il commento di Castellaneta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

La provocazione di Adani: “Se scambiavi le maglie non capivi chi fosse il Milan e chi la Cremonese”Nell'ultimo appuntamento con 'Viva El Futbol', podcast in onda su Twitch e Youtube, l'ex calciatore Lele Adani ha lanciato una provocazione nei...

Zazzaroni lancia la provocazione: «Se mi fosse chiesto di indicare un nome per la presidenza della FIGC, farei quello di Andrea Agnelli» di Angelo CiarlettaIvan Zazzaroni ha lanciato la provocazione sul futuro della presidenza federale: per il giornalista il nome ideale è quello di...

Temi più discussi: E se il Canada entrasse a far parte dell'Unione europea?; Hockey su ghiaccio uomini, USA contro Canada: programma, orari e dove vedere la finale per l'oro in diretta tv e streaming | Olimpiadi Milano Cortina 2026 oggi; Il Canada nella Ue, l’idea da fantapolitica che Trump ha trasformato in una tentazione sempre meno assurda; Ministra canadese: la partnership con l'Ue è solo all'inizio.

???? L’Amb. @Elissa_Golberg ha ospitato l’Amb. @DavidLametti, della Missione @CanadaUN, per un confronto con altri ambasciatori presso le agenzie alimentari con sede a Roma, su come un coordinamento più stretto Roma–NY possa sostenere l’ #UN x.com

Suggerimenti per l'ammissione generale al GP del Canada - reddit.com reddit

E se l’ingresso del Canada nell’Ue non fosse solo una provocazione? Il commento di CastellanetaQualche mese fa, con una delle sue tante dichiarazioni un po’ velleitarie e poco rispettose dell’etichetta diplomatica, Donald Trump aveva auspicato che il Canada diventasse il 51esimo Stato degli Us ... formiche.net

E se il Canada entrasse a far parte dell'Unione europea?L’ipotesi di un ingresso di Ottawa in Ue torna a farsi concreta dopo anni di discussioni teoriche. A riaccendere il dibattito la presenza del premier Carney alla Comunità Politica Europea. Pesano infa ... tg24.sky.it