L' Italia dei giovani riparte dal gol di Esposito Ma la strada è lunghissima
In una partita di qualificazione, un giovane giocatore italiano ha segnato il primo gol della sua nazionale, dando un segnale di ripresa. La formazione schierata ha avuto diverse variazioni durante il match, con alcuni giocatori che sono stati sostituiti nel corso dei novanta minuti. La squadra avversaria ha adottato un modulo 4-5-1, e il portiere ha ricevuto un voto di 6, mentre altri difensori e centrocampisti hanno ottenuto valutazioni inferiori o uguali a 5.
LUSSEMBURGO (4-5-1): Moris 6.5; Jans 5, Korac 5, Carlson 5, Pinto 5 (22' st Mahmutovic 6); V. Thill 5.5 (32' st S. Thill 6), Martins 6, Olesen 5.5 (41' st Goncalves sv), Moreira 5.5 (41' st D. Duarte sv), Bohnert 5 (21' st Kadamani 6); Sinani 6 (41' st Curci sv). In panchina: Pereira, Fox, Selimovic, Muratovic, Veiga, E. Duarte. Allenatore: Strasser 5.5. ITALIA (4-3-3): Donnarumma 6; Favasuli 7 (22' st Fortini 6), Comuzzo 6.5 (31' st Mane 6), Chiarodia 6.5, Bartesaghi 6 (45' st Ahanor sv); Pisilli 6.5, Lipani 6.5 (31' st Dagasso 6), Ndour 6.5; Cherubini 7 (22' st Fini 6), P. Esposito 7.5 (31' st Camarda 6), Koleosho 6. 🔗 Leggi su Feedpress.me
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