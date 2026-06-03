L' Iran minaccia gli Usa con un diluvio di missili e droni

Il consigliere militare della Guida Suprema iraniana, Mohsen Rezaei, ex capo dei pasdaran, ha minacciato un "diluvio di missili e droni" nel caso di un'ulteriore aggressione da parte degli Stati Uniti. "Ogni colpo e ogni atto di aggressione saranno contrastati da un diluvio di missili e droni". 🔗 Leggi su Today.it

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LIran minaccia di colpire il sito nucleare di Dimona in Israele

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