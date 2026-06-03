Recentemente, è stato riscontrato che il microbiota intestinale dei bambini con ADHD differisce da quello dei loro coetanei. Questa scoperta suggerisce un collegamento tra la composizione batterica dell’intestino e i disturbi dell’attenzione. Gli studi hanno evidenziato variazioni nella presenza di specifici microbi, ma non ci sono ancora prove definitive di una relazione causale. La ricerca continua per comprendere meglio come il microbioma possa influenzare il funzionamento cerebrale.

C’è una scoperta degli ultimi anni che continua a sorprendere anche i ricercatori: i bambini con ADHD hanno un microbiota intestinale diverso dai loro coetanei. Non di poco. In modo misurabile, replicabile e statisticamente significativo. Uno studio pubblicato sull’European Child & Adolescent Psychiatry ha confrontato la composizione batterica intestinale di bambini con diagnosi di ADHD con quella di bambini senza diagnosi. Risultato: nei bambini con ADHD si osserva una riduzione di Actinobacteria (4,89% contro 5,78%) e di Bifidobacterium (8,11% contro 9,87%), due famiglie di batteri direttamente coinvolte nel funzionamento del sistema nervoso centrale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - L’intestino del tuo bambino parla al suo cervello: cosa c’entra con l’ADHD

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