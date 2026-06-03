L'impressionante scorta al pullman dell'Argentina ai Mondiali | oltre 30 mezzi e cordoni anti tifosi

Da fanpage.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante i Mondiali, il pullman dell'Argentina è stato scortato da oltre 30 veicoli e circondato da cordoni di sicurezza, impedendo ai tifosi di avvicinarsi al centro di allenamento a Kansas City. Tutti gli spostamenti ufficiali sono avvenuti sotto misure di sicurezza molto rigide, con i tifosi costretti a rimanere all’esterno del complesso. La zona è stata completamente isolata durante le operazioni di spostamento.

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L'Argentina ha stabilito il quartier generale dei Mondiali a Kansas City scatenando forte curiosità e polemiche: tutti gli spostamenti del pullman avvengono sotto rigidissime misure di sicurezza e i tifosi sono obbligati a restare fuori dal centro di allenamento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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