Nasce AriaBook nuova rassegna letteraria ad Agrigento | si parte domani con Claudia Lanteri

Prende il via ad Agrigento "AriaBook – Ogni Libro, un respiro", una nuova rassegna letteraria ideata e curata da Alice Titone e Beniamino Biondi.Come spiegano i curatori, AriaBook nasce dall'incontro di due identità, Alice e Beniamino, le cui iniziali – A e B – si intrecciano in un nome che è già.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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