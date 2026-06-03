Lido di Venezia | spiagge cultura e il fascino del cinema

Un incidente ha coinvolto diversi mezzi lungo la strada principale del Lido di Venezia, causando blocchi temporanei al traffico. Sono stati chiusi alcuni tratti della via principale mentre le squadre di emergenza intervenivano sul posto. Nessuna informazione ufficiale sulla gravità delle ferite o sulle cause dell’incidente. La circolazione è ripresa lentamente dopo qualche ora di disagi.

Il Lido di Venezia rappresenta un altro volto della città lagunare, lontano dal caos dei canali e delle piazze storiche, ma altrettanto affascinante. Questa lunga striscia di terra che separa la laguna dal mare Adriatico unisce mare, cultura e storia, offrendo una dimensione diversa di Venezia, tra relax, eventi culturali e turismo balneare. Il Lido è famoso per le sue spiagge sabbiose, meta prediletta di residenti e turisti durante la stagione estiva. Le spiagge, attrezzate e ben curate, permettono di godere del sole e del mare a pochi minuti di vaporetto dal centro storico. La costa, intervallata da pini e giardini, regala panorami suggestivi e momenti di tranquillità, in un contesto unico dove l’acqua della laguna e quella del mare si incontrano. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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