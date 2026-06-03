Licenziata senza preavviso perché si aggiungeva le ferie da sola per sbaglio il caso in segreteria a scuola | perché i giudici non le credono

Un'assistente amministrativa di un istituto scolastico pavese è stata licenziata senza preavviso dopo aver aggiunto ferie da sola, ritenendo fosse stato un errore. La donna ha mantenuto questa versione fino all’ultimo grado di giudizio, sostenendo che si trattasse di una svista. I giudici non le hanno creduto, ritenendo che le ferie extra fossero state inserite volontariamente. La vicenda ha suscitato attenzione legale e mediatica sulla gestione delle assenze del personale scolastico.

Fino all’ultimo grado di giudizio l’assistente amministrativa di un istituto pavese ha sostenuto la stessa linea, ovvero che dietro le ferie in più ci fosse soltanto una svista. Una condotta da leggere come «un errore dovuto a negligenza e colpa», secondo la sua difesa, e non come una «fraudolenta alterazione dei dati». Una tesi che però non ha mai trovato ascolto. Dopo il licenziamento senza preavviso, il Tribunale di Pavia aveva respinto il suo ricorso e la Corte d’Appello di Milano aveva confermato la decisione di primo grado. Come racconta Manuela Marziani sul Giorno, restava un’ultima carta, la sezione Lavoro della Cassazione, ma anche lì l’ormai ex lavoratrice ha incassato una sconfitta su tutta la linea. 🔗 Leggi su Open.online

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