libri come elementi di arredo come usarli per trasformare la casa con stile

Dai capolavori classici come Guerra e Pace o Cent’anni di Solitudine, alla grande narrativa contemporanea – I Leoni di Sicilia di Stefania Auci, i gialli di Andrea Camilleri o l’opera omnia di Elena Ferrante. I libri in casa possono dare origine al caos oppure diventare un insieme di elementi per costruire un arredo straordinario. Le soluzioni sono diverse, con alcune regole da rispettare. Condizione di partenza: essere un appassionato di lettura e avere una bella biblioteca di volumi da sistemare. La palette cromatica dei dorsi. Unsplash Dorsi colorati che creano una palette spontanea, piante, campane in vetro e un vaso in ceramica posizionati con misura: questa libreria dimostra che l’aggiunta di oggetti personali e decorativi non disturba Già scegliere come disporre i libri sui mobili dell’ingresso o sui tavolini del living è un’arte. 🔗 Leggi su Dilei.it

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7 Clever Small Modern Home Tricks to Maximize Style

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