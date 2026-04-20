osservatorio compass – speciale casa e arredo gli italiani riscoprono la casa | quasi la metà le dedica più cura e impegno 3 su 4 pianificano acquisti di arredo intelligenza artificiale e social media influenzano le scelte il credito al consumo vale €2

Secondo un rapporto dell’osservatorio compass, quasi la metà degli italiani dedica maggiore attenzione alla cura della propria abitazione, mentre circa il 75% pianifica acquisti di arredo. L’uso di social media e di tecnologie di intelligenza artificiale influenza le decisioni di acquisto nel settore casa e arredo. Il credito al consumo nel settore raggiunge un valore di circa 2 miliardi di euro. La relazione tra italiani e casa si conferma duratura e in evoluzione.

La storia d’amore tra gli italiani e la casa non finisce mai e a darle impulso sono anche social network e intelligenza artificiale. Il 43% degli intervistati dichiara di aver aumentato l’impegno dedicato alla cura della propria abitazione negli ultimi anni, con punte del 65% tra la Gen Z e del.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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