Lente della guardia di finanza sui conti di Ics | ispezioni sulla regolarità dei fondi pubblici

I conti dell'Istituto consorzio di solidarietà, organizzazione triestina che si occupa di accoglienza di richiedenti asilo, sono finiti sotto la lente della guardia di finanza. A riportare la notizia è l'Ansa del Friuli Venezia Giulia. L'attività ispettiva è scattata nei giorni scorsi e, stando a. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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