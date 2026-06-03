Lente della guardia di finanza sui conti di Ics | ispezioni sulla regolarità dei fondi pubblici

Da triesteprima.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La guardia di finanza ha avviato controlli sui conti di un istituto triestino che gestisce l’accoglienza di richiedenti asilo. Le ispezioni si concentrano sulla regolarità dei fondi pubblici utilizzati dall’organizzazione.

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I conti dell'Istituto consorzio di solidarietà, organizzazione triestina che si occupa di accoglienza di richiedenti asilo, sono finiti sotto la lente della guardia di finanza. A riportare la notizia è l'Ansa del Friuli Venezia Giulia. L'attività ispettiva è scattata nei giorni scorsi e, stando a. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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