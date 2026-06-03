Leclerc resta in Ferrari il contratto blindato prima di Hamilton | i dettagli dell’accordo e la scadenza vicina

Charles Leclerc continuerà a correre per la Ferrari fino al 2027. La squadra ha confermato il rinnovo del contratto del pilota, che rimarrà nel team almeno per le prossime quattro stagioni. L’accordo è stato siglato prima che si chiudessero le trattative con altri piloti, tra cui un possibile passaggio di un altro driver in una scuderia concorrente. La scadenza del contratto è prevista per il 2027.

Charles Leclerc resterà alla Ferrari anche nel 2027. È ufficiale infatti il rinnovo di contratto del monegasco, attualmento terzo nella classifica piloti, con la casa di Maranello. Per lui pronto un accordo pluriennale: la durata non è stata specificata dalla Ferrari, ma in questo modo mette a tacere i rumors di mercato che volevano Leclerc in Aston Martin a partire dalla prossima stagione. « Essere un pilota Ferrari è un sogno, ma anche una responsabilità mai scontata: continuerò a dare tutto me stesso per riportare la Scuderia dove merita, ovvero al vertice» è la promessa che il 28enne ha fatto sui social. Risolta una questione, ne rimane... 🔗 Leggi su Open.online

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F1, Charles Leclerc analizza i test della Ferrari in Bahrain e traccia un primo bilancio

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