Lecco senza distributore di carburante per imbarcazioni | diportisti e operatori chiedono intervento urgente

A Lecco, non c'è nessun distributore di carburante per imbarcazioni. Diportisti e operatori locali hanno scritto alle autorità, chiedendo un intervento immediato. La mancanza di un punto di rifornimento nel lago limita le attività nautiche e crea disagi a chi utilizza le imbarcazioni. La richiesta riguarda l'installazione di un distributore per soddisfare le esigenze di chi naviga nella zona.

Spettabili Enti,con la presente mi faccio portavoce di un numeroso gruppo di diportisti, operatori e frequentatori del Lago di Como per evidenziare una problematica che riteniamo meriti urgente attenzione: la totale assenza di un servizio di distribuzione carburante per imbarcazioni nell'area di. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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