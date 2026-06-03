Rafael Leão è stato messo in vendita dal Milan durante la sessione estiva di mercato. La società ha stabilito il prezzo di partenza a 50 milioni di euro e non ha intenzione di abbassarlo. Il giocatore ha manifestato interesse per un trasferimento nella Premier League, ma al momento non sono stati concordati dettagli ufficiali tra le parti. La trattativa potrebbe evolversi in base alle offerte ricevute.

"Ho dato al Milan tutto quello che avevo, ho voglia di una nuova sfida e di un nuovo campionato". Si concluderà così, dopo sette anni, una bellissima avventura sportiva che ha visto il numero 10 rossonero collezionare numeri importanti ed essere protagonista nei successi del club: Palmarès rossonero: 2 trofei conquistati (uno Scudetto e una Supercoppa Italiana). Le tempistiche del suo annuncio hanno fatto irretire la tifoseria e irritare la società, sancendo la fine del rapporto alla vigilia della spedizione mondiale con la sua Nazionale. Sebbene le tempistiche definitive dipenderanno dall'andamento dei Mondiali, la volontà del calciatore circa il suo futuro è delineata: Leão non intende uscire dal giro del grande calcio europeo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Leão, cessione in estate ma il Milan non intende fare sconti. Il prezzo e dove può finire

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**Rafael Leão avrebbe deciso di lasciare il Milan** e il club è disposto a valutare una sua cessione in estate davanti a un'offerta ritenuta soddisfacente. Il Milan aveva inizialmente preso in considerazione il rinnovo del contratto, prolungandone la durata ol x.com

[Bianchin] Il Galatasaray è pronto a offrire a Rafa Leão un contratto del valore di 10 milioni di euro più bonus a stagione. È un derby turco con il Fenerbahçe, che ha fatto un'offerta per Rafa nei giorni scorsi. Non è stato ancora fatto alcun contatto con il Milan. Il reddit

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