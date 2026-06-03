Le prime pagine dei quotidiani sportivi – 3 giugno 2026

Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi in edicola mostrano titoli dedicati alla finale di Coppa del Mondo di calcio in corso, con foto di giocatori in campo e risultati aggiornati. Tra le notizie principali, si segnalano le formazioni ufficiali e le statistiche delle squadre partecipanti. Le copertine di Tuttosport, Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport dedicano ampio spazio anche alle analisi post-partita e alle dichiarazioni degli allenatori.

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