Le prime pagine dei quotidiani sportivi – 3 giugno 2026
Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi in edicola mostrano titoli dedicati alla finale di Coppa del Mondo di calcio in corso, con foto di giocatori in campo e risultati aggiornati. Tra le notizie principali, si segnalano le formazioni ufficiali e le statistiche delle squadre partecipanti. Le copertine di Tuttosport, Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport dedicano ampio spazio anche alle analisi post-partita e alle dichiarazioni degli allenatori.
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RASSEGNA STAMPA 4 APRILE 2026. QUOTIDIANI NAZIONALI ITALIANI PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI OGGI
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