Le migliori serie Netflix del 2026 finora

Da today.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Siamo arrivati a giugno 2026, la prima metà dell'anno è superata e possiamo già iniziare a tirare le somme sui quali sono state, finora, le migliori serie tv di Netflix. Ci sono già alcuni titoli, infatti, che spiccano rispetto ad altri. Ecco allora quali serie dovreste vedere per assaporare. 🔗 Leggi su Today.it

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