I migliori smartphone del 2026 finora

Ecco una panoramica dei modelli di smartphone più apprezzati del 2026, aggiornate fino ad ora. La selezione include dispositivi di varie marche che si sono distinti per innovazioni tecniche e funzionalità avanzate. La lista è stilata dai redattori di GQ Italia, che scelgono i prodotti senza influenze esterne. Quando si acquista uno di questi smartphone tramite i link di vendita, Condé Nast può ricevere una commissione di affiliazione.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Il 2026 si conferma un anno cruciale per i migliori smartphone, con i produttori impegnati a spingere sempre più su intelligenza artificiale, fotografia computazionale e autonomia. I nuovi dispositivi non sono più semplici telefoni, ma veri e propri assistenti personali evoluti, capaci di adattarsi alle esigenze quotidiane degli utenti. Tra i modelli più interessanti spicca il Google Pixel 10a, che rappresenta una delle migliori opzioni nella fascia media. Google continua a puntare sulla sua integrazione software e sulle funzionalità AI, offrendo un’esperienza fluida e aggiornamenti garantiti per anni. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - I migliori smartphone del 2026 (finora) Le migliori serie Netflix del 2026, finoraIl 2026 è iniziato da appena un mese ma possiamo già iniziare a tirare le somme sui titoli più forti di Netflix di quest'anno. I MIGLIORI SMARTPHONE DI FEBBRAIO 2026 Temi più discussi: Migliori smartphone per ricezione di Aprile 2026; 19 smartphone in offerta ad aprile 2026, per chi cerca il massimo con la massima convenienza; Miglior smartphone: la nostra classifica di Aprile 2026; Miglior smartphone | Aprile 2026: la guida di Techprincess. I migliori smartphone per rapporto qualità-prezzo del 2026Volete comprare un nuovo smartphone ma non sapere su quale orientarvi? Ecco una serie di best-buy del 2026 per rapporto qualità-prezzo. techprincess.it I migliori smartphone di aprile 2026: li abbiamo selezionati per voiMigliori smartphone aprile 2026: guida completa per scegliere tra Android e iPhone in ogni fascia di prezzo. Scopri i modelli più interessanti. libero.it Migliori Smartphone Compatti del 2026 x.com I migliori smartphone cinesi | Aprile 2026 https://gizchina.it/migliori-smartphone-cinesi/ - facebook.com facebook