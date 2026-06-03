le frecce tricolore

Le Frecce Tricolori sono un aerobatica militare italiana. La loro attività include voli acrobatici durante eventi pubblici e celebrazioni nazionali. La formazione ha una lunga storia e si esibisce in manifestazioni ufficiali. Le esibizioni coinvolgono diversi aerei coordinati tra loro. La loro presenza è spesso prevista in occasioni come il 2 giugno, Festa della Repubblica. La loro attività è documentata da vari media, tra cui testate giornalistiche e articoli di satira.

Volare dalla Sardegna? Con la continuità territoriale il disagio è assicurato Petrini, mio padre Dario Fo, i tempi della radio libera e il Papa: che gran testa aveva Carlo! Strage di lupi nel Parco d’Abruzzo, fitofarmaci nelle esche avvelenate: la Procura punta su agricoltori e aziende escluse dai fondi Ue Da Venezia a Rimini i pescatori fermano i motori, la protesta contro il governo e il caro-carburante: “Lavoriamo in perdita” Notte di fuoco nel Golfo. Raid Usa sull’isola di Qaeshm, l’Iran attacca l’aeroporto in Kuwait: diversi feriti Razzi iraniani anche nelle basi in Bahrein. Esplosioni in Iraq, sirene in Arabia Saudita. Ieri 5 morti e 48 feriti in Libano L’avvocato Coppi: “Ridicolo censurare le notizie per tutelare la presunzione d’innocenza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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