Lavoro | ecco le nuove regole per la trasparenza degli stipendi

Le aziende devono ora indicare obbligatoriamente lo stipendio negli annunci di lavoro. I recruiter non possono più chiedere ai candidati quanto guadnavano in passato. Queste nuove regole riguardano la trasparenza salariale e sono state introdotte per evitare discriminazioni e favorire un confronto più equo tra le offerte di lavoro. La normativa mira a migliorare la chiarezza e l’accesso alle informazioni salariali per chi cerca un impiego.

Cosa deve indicare obbligatoriamente un'azienda nell'annuncio di lavoro?. Perché i recruiter non possono più chiedere quanto guadagnavi prima?. Quali informazioni specifiche deve comunicare il datore di lavoro?. Come cambierà il potere contrattuale dei lavoratori durante il colloquio?.? In Breve Obbligo di indicare CCNL e fascia salariale coerente negli annunci di lavoro. Divieto assoluto per recruiter di richiedere stipendi passati o benefit precedenti. Aziende con 50 dipendenti devono comunicare i criteri di progressione carriera. Rendicontazione obbligatoria per imprese con 100 dipendenti tra giugno 2027 e 2031.? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,1% (aprile 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Parità SALARIALE, ecco le nuove regole: stop al segreto sugli STIPENDI | Avv. Angelo Greco

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