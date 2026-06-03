Un attore britannico ha ricevuto un’onorificenza da re Carlo durante un evento svoltosi ieri nel castello di Windsor. Nonostante le smentite, il suo nome continua a essere tra i possibili candidati per il ruolo di James Bond. La cerimonia si è svolta in un contesto ufficiale, senza ulteriori dettagli sulla motivazione dell’onorificenza. Nessuna comunicazione ufficiale ha confermato o smentito il coinvolgimento nell’ambito cinematografico.

N onostante le sue continue smentite, il nome Idris Elba è sempre il primo nell’elenco dei papabili per il nuovo James Bond. Che sia il prossimo 007 o meno, Idris Elba, 53 anni, si è preso ieri un’altra bella soddisfazione. L’attore di Luther è stato infatti nominato “Sir” da re Carlo III per i servizi svolti a favore dei giovani. La cerimonia di investitura è avvenuta al castello di Windsor. Da Bradley Cooper a Idris Elba: sex symbol di talento da Louis Vuitton X Re Carlo nomina cavaliere Sir Idris Elba . Negli ultimi mesi Idris Elba è apparso di frequente al fianco di re Carlo, impegnandosi personalmente in numerose cause benefiche, attraverso la Elba Hope Foundation. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L’attore britannico ha ricevuto la prestigiosa onorificenza da re Carlo in una speciale investitura svoltasi ieri nel castello di Windsor

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Prince Williams Touching Gesture to Warwick Davis Leaves Royal Ceremony Emotional

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