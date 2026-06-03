L’attore britannico ha ricevuto la prestigiosa onorificenza da re Carlo in una speciale investitura svoltasi ieri nel castello di Windsor
Un attore britannico ha ricevuto un’onorificenza da re Carlo durante un evento svoltosi ieri nel castello di Windsor. Nonostante le smentite, il suo nome continua a essere tra i possibili candidati per il ruolo di James Bond. La cerimonia si è svolta in un contesto ufficiale, senza ulteriori dettagli sulla motivazione dell’onorificenza. Nessuna comunicazione ufficiale ha confermato o smentito il coinvolgimento nell’ambito cinematografico.
N onostante le sue continue smentite, il nome Idris Elba è sempre il primo nell’elenco dei papabili per il nuovo James Bond. Che sia il prossimo 007 o meno, Idris Elba, 53 anni, si è preso ieri un’altra bella soddisfazione. L’attore di Luther è stato infatti nominato “Sir” da re Carlo III per i servizi svolti a favore dei giovani. La cerimonia di investitura è avvenuta al castello di Windsor. Da Bradley Cooper a Idris Elba: sex symbol di talento da Louis Vuitton X Re Carlo nomina cavaliere Sir Idris Elba . Negli ultimi mesi Idris Elba è apparso di frequente al fianco di re Carlo, impegnandosi personalmente in numerose cause benefiche, attraverso la Elba Hope Foundation. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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