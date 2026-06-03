Un calciatore di rilievo lascia la Serie A e si trasferisce altrove. La trattativa, avviata durante il calciomercato estivo, coinvolge una squadra della capitale e un club internazionale. La cessione è ufficiale e il giocatore si appresta a cambiare squadra. La trattativa si è conclusa con un accordo tra le parti, senza ulteriori dettagli sui termini economici. La notizia segna l’inizio della sessione di mercato e l’apertura di nuove opportunità per il giocatore e le squadre coinvolte.

Il calciomercato estivo si accende immediatamente con una trattativa di primo piano che vede coinvolta la Capitale e l’asse calcistico internazionale. Alessio Romagnoli, difensore centrale e punto di riferimento della retroguardia della Lazio, sembra essere nuovamente a un passo dal salutare la maglia biancoceleste per trasferirsi nel campionato del Qatar. La notizia arriva in un momento cruciale per l’ambiente laziale, proprio in concomitanza con profondi cambiamenti tecnici all’interno del centro sportivo di Formello. Le dinamiche di mercato, che si erano bruscamente interrotte durante la sessione invernale dello scorso gennaio, hanno ripreso vigore in queste ore, delineando un futuro lontano dall’Italia per il forte difensore italiano. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Lascia la Serie A”. Il campione italiano dice addio al suo club: ecco dove va

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