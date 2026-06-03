Quest’anno torna nel giardino di casa Varoli, in corso Sforza 24, la rassegna letteraria organizzata dalla biblioteca comunale ’Luigi Varoli’ di Cotignola. L’evento estivo prevede presentazioni di libri e si svolge nel tradizionale appuntamento annuale. La manifestazione si tiene anche quest’anno nel rispetto della consueta formula, con incontri dedicati alla promozione della lettura e alla discussione di nuove pubblicazioni.

Torna anche quest’anno il tradizionale appuntamento estivo nel giardino di casa Varoli, in corso Sforza 24, con la rassegna letteraria organizzata dalla biblioteca comunale ’Luigi Varoli’ di Cotignola, per presentazioni di libri. Il ciclo di incontri, intitolato ‘In corte con l’autore’, è pensato per valorizzare la produzione letteraria del territorio e creare un’occasione di dialogo diretto tra gli scrittori locali e il pubblico di lettori. Il programma prevede tre appuntamenti, tutti in calendario il giovedì sera alle 20,30 con ingresso gratuito. Il debutto è fissato per domani con una serata incentrata sulle autobiografie: Renzo Ballardini (nella foto a fianco) presenterà il suo volume ‘L’arte di navigare il tempo’, edito da Europa edizioni nel 2025, conversando per l’occasione con Barbara Laghi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’L’arte di navigare il tempo’ di Ballardini

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Vivere il tempo: l’arte di unire dovere e piacere ogni mattinaVenerdì 24 aprile 2026 alle 6:30, i borghi storici si svegliano con le prime luci del mattino.

Catanzaro, l’arte sfida il tempo: nasce un’opera che parla di assenzaA Catanzaro è stata inaugurata un’installazione artistica situata nel cuore della città, che affronta il tema dell’assenza e della memoria storica.

Si parla di: ’L’arte di navigare il tempo’ di Ballardini; Cotignola: In corte con l’autore, la biblioteca Varoli incontra gli autori cotignolesi.

L’arte di navigare a vela: Memoria della marineriaL’ arte di navigare con vela latina e vela al terzo, i cui segreti di stile con tanto di modellini esplicativi sono custoditi al Museo della Regina di Cattolica, va verso il riconoscimento Unesco ... ilrestodelcarlino.it