L' anatra e il cuore si scaldano il ' Mig**** Maledetta' apre e cerca personale fervono i preparativi | Ci vediamo presto
Il ristorante con il nome abbreviato 'M.M.' ha annunciato l'apertura e sta cercando personale. La struttura si trova a Cesenatico e punta a un menu che include piatti a base di anatra. La comunicazione ufficiale riporta che i lavori sono in corso e che i preparativi sono in pieno svolgimento, con un messaggio che invita a tornare presto. La notizia ha attirato attenzione dopo le polemiche sollevate a marzo.
Avanza a Cesenatico il progetto del ristorante con l'anatra, il cuore e l'acronimo 'M.M.' (Mignotta Maledetta) che lo scorso marzo aveva innescato un 'polverone' arrivato anche a guadagnarsi una vetrina alla Zanzara, il noto programma radiofonico di Giuseppe Cruciani. Nella cittadina rivierasca i. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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