L' anatra e il cuore si scaldano il ' Mig**** Maledetta' apre e cerca personale fervono i preparativi | Ci vediamo presto

Notizia in breve

Il ristorante con il nome abbreviato 'M.M.' ha annunciato l'apertura e sta cercando personale. La struttura si trova a Cesenatico e punta a un menu che include piatti a base di anatra. La comunicazione ufficiale riporta che i lavori sono in corso e che i preparativi sono in pieno svolgimento, con un messaggio che invita a tornare presto. La notizia ha attirato attenzione dopo le polemiche sollevate a marzo.