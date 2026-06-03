L' allarme di Arpae | nel Parmense servirà fino al 20% di acqua in più per irrigare i campi

Arpae ha segnalato che nel Parmense sarà necessario fino al 20% di acqua in più per irrigare i campi durante l'estate. La richiesta di risorse idriche aumenta anche se la stagione non è ancora iniziata ufficialmente. La situazione solleva preoccupazioni sulla disponibilità di acqua destinata all’agricoltura in provincia.

L'estate deve ancora entrare nel vivo, ma in provincia di Parma cresce già la preoccupazione per la disponibilità d'acqua destinata all'agricoltura. Secondo le ultime analisi di Arpae, la richiesta irrigua nei mesi estivi sarà superiore alla media stagionale a causa della scarsità di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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