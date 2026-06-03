Laghetto di San Benedetto | un paradiso caraibico a due passi da Roma

Il laghetto di San Benedetto, situato nei Monti Simbruini, è un piccolo specchio d’acqua che si distingue per la sua tranquillità e il paesaggio naturale. Si trova a breve distanza da Roma e rappresenta un’oasi di pace lontano dal traffico e dal caos cittadino. Caratterizzato da acque calme e un ambiente incontaminato, il laghetto attira visitatori in cerca di relax e natura. La sua posizione rende possibile raggiungerlo facilmente e godere di un’atmosfera serena e senza rumori.

Nel cuore verde dei Monti Simbruini c’è un piccolo specchio d’acqua in grado di sorprendere chi lo raggiunge grazie al suo passo lento, ben lontano dal rumore e dalla fretta: il laghetto di San Benedetto. È un luogo raccolto, quasi segreto, dove la luce del sole sembra giocare con la superficie dell’acqua e trasformarne i riflessi nel corso della giornata. Un angolo naturale che appare diverso a seconda dell’ora, dell’inclinazione dei raggi e delle ombre degli alberi, regalando a chi lo osserva la sensazione di trovarsi davanti a un paesaggio sospeso tra bosco, acqua e silenzio. LEGGI ANCHE: Giugno da incorniciare per Villa Giulia: sarà esposto (per sempre) un capolavoro da 15 milioni di euro Il laghetto di San Benedetto, tra acqua, luce e natura. 🔗 Leggi su Funweek.it

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Laghetto di San Benedetto #Subiaco x.com

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