L'agente di Pogacar ha dichiarato che spesso non ci sono accordi tra il ciclista e il suo team. Pogacar ha già vinto tutti i Grandi Giri, ma non ha ancora conquistato la Vuelta, obiettivo che gli permetterebbe di completare la Tripla Corona. Jonas Vingegaard ha preceduto Pogacar nel raggiungimento di questa impresa. Attualmente, Pogacar deve ancora vincere la Vuelta per eguagliare il rivale.

Roma, 3 giugno 2026 - L'ingresso nella ristretta cerchia di coloro che hanno vinto tutti i Grandi Giri, il completamento della cosiddetta Tripla Corona, ha visto Jonas Vingegaard anticipare Tadej Pogacar, al quale manca mettere le mani sulla Vuelta per eguagliare l'interno rivale. I due si ritroveranno faccia a faccia per la prima volta in stagione al Tour de France 2026, con lo sloveno che proverà a calare il pokerissimo di vittorie totali prima, chissà, magari di provare a correre in Spagna per emulare il danese, che in attesa di tuffarsi nel prossimo impegno si sta godendo dei giorni di meritato relax a Roma. In attesa dei fuochi d'artificio in Francia che partiranno il 4 luglio, a parlare è Alex Carera, il fondatore dell'agenzia A&J All Sports che cura gli interessi di diversi campioni del ciclismo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L'agente di Pogacar: "Spesso non andiamo d'accordo. Il sogno? Vincere il Tour con altri"

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