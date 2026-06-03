Nel cuore della notte, una banda di ladri ha fatto irruzione nella canonica di una chiesa a Rio Saliceto. I malviventi hanno divelto porte e finestre, portando via oggetti di valore e causando danni alle pareti e ai mobili. La scena si presenta con mobili rovesciati e vetri rotti, testimonianza di un'azione violenta e rapida. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e le indagini.

Nuovo blitz dei ladri nella canonica della chiesa a Ca’ de Frati, a Rio Saliceto, dove nel fine settimana gli intrusi non solo hanno portato via parte delle grondaie rimaste da un precedente furto, ma anche due caldaie praticamente nuove, cavi elettrici per recuperare del rame, lasciando anche ingenti danni ai sanitari dei bagni, mandando in frantumi i vari arredi, anche quelli nuovi, in alloggi che presto sarebbero stati destinati ad alcune famiglie, dopo una ristrutturazione avvenuta di recente. Un collaboratore parrocchiale si è accorto dell’intrusione notando una finestrella aperta sul solaio. E una volta nelle stanze ci si è accorti del passaggio dei ladri-vandali, che avevano agito all’interno e all’esterno dell’edificio parrocchiale, da tempo disabitato ma sottoposto a una profonda ristrutturazione negli anni scorsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ladri-vandali devastano la canonica

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