L’acqua da minaccia a risorsa | tra valli pile e mulini

Da veronasera.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante la Festa della Costata di Isola Rizza, domenica 7 giugno, si svolge un percorso tra paesaggi di valle e strutture idrauliche storiche, tra cui un mulino e una pila utilizzati per bonifica e irrigazione. La visita include il mulino Ridolfi e la pila Polandro, testimonianze di tecniche idrauliche tradizionali.

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In occasione della 19esima Festa della Costata di Isola Rizza, la mattina di domenica 7 giugno, viene proposto un itinerario attraverso paesaggi di valle e manufatti idraulici legati alla bonifica e all’irrigazione, con tappe presso il mulino Ridolfi, la storica pila Polandro, la Valle del. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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