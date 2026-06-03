L’acqua da minaccia a risorsa | tra valli pile e mulini

Notizia in breve

Durante la Festa della Costata di Isola Rizza, domenica 7 giugno, si svolge un percorso tra paesaggi di valle e strutture idrauliche storiche, tra cui un mulino e una pila utilizzati per bonifica e irrigazione. La visita include il mulino Ridolfi e la pila Polandro, testimonianze di tecniche idrauliche tradizionali.