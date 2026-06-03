L’acqua da minaccia a risorsa | tra valli pile e mulini
Durante la Festa della Costata di Isola Rizza, domenica 7 giugno, si svolge un percorso tra paesaggi di valle e strutture idrauliche storiche, tra cui un mulino e una pila utilizzati per bonifica e irrigazione. La visita include il mulino Ridolfi e la pila Polandro, testimonianze di tecniche idrauliche tradizionali.
In occasione della 19esima Festa della Costata di Isola Rizza, la mattina di domenica 7 giugno, viene proposto un itinerario attraverso paesaggi di valle e manufatti idraulici legati alla bonifica e all’irrigazione, con tappe presso il mulino Ridolfi, la storica pila Polandro, la Valle del. 🔗 Leggi su Veronasera.it
The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook
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