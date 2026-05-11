Passeggiata storica a Dolo l' Isola Bassa tra acqua mulini e tradizioni

Sabato 16 maggio 2026, tra le 18:00 e le 19:30, si svolgerà una passeggiata storica nel centro di Dolo, con un percorso dedicato all’Isola Bassa. L’evento si concentrerà sulla scoperta di questo quartiere della Riviera del Brenta, famoso per i mulini e le tradizioni che lo caratterizzano. La passeggiata permetterà di esplorare il paesaggio e gli aspetti storici di questa zona.

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