Passeggiata storica a Dolo l' Isola Bassa tra acqua mulini e tradizioni
Sabato 16 maggio 2026, tra le 18:00 e le 19:30, si svolgerà una passeggiata storica nel centro di Dolo, con un percorso dedicato all’Isola Bassa. L’evento si concentrerà sulla scoperta di questo quartiere della Riviera del Brenta, famoso per i mulini e le tradizioni che lo caratterizzano. La passeggiata permetterà di esplorare il paesaggio e gli aspetti storici di questa zona.
Sabato 16 maggio 2026 dalle 18:00 alle 19:30 è in programma una passeggiata storica nel centro di Dolo (VE) dedicata all’“Isola Bassa”, uno dei luoghi più caratteristici della Riviera del Brenta.Il ritrovo è fissato alle ore 18:00 presso il Parcheggio Foro Boario (ingresso Ospedale Vecchio).🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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