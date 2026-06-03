La traversa di Mirafiori inaugurata lunedì 8 giugno

Da ilpiacenza.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lunedì 8 giugno alle ore 10, presso il Croara Golf Country Club, si è svolta l'inaugurazione del Traversante Mirafiori, organizzata dal Consorzio di Bonifica di Piacenza. Alla cerimonia è intervenuto il ministro per gli affari europei, con delega al PNRR e alle politiche di coesione. La giornata ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e tecnici coinvolti nel progetto.

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Lunedì 8 giugno alle ore 10 al Croara Golf Country Club, il Consorzio di Bonifica di Piacenza inaugura il Traversante Mirafiori alla presenza del Ministro per gli affari europei, il Pnrr e le politiche di coesione Tommaso Foti.LA STORIA E GLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONEIl traversante Mirafiori. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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