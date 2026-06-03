La traversa di Mirafiori inaugurata lunedì 8 giugno

Notizia in breve

Lunedì 8 giugno alle ore 10, presso il Croara Golf Country Club, si è svolta l'inaugurazione del Traversante Mirafiori, organizzata dal Consorzio di Bonifica di Piacenza. Alla cerimonia è intervenuto il ministro per gli affari europei, con delega al PNRR e alle politiche di coesione. La giornata ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e tecnici coinvolti nel progetto.