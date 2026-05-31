Lunedì 1 giugno si svolgerà la settima edizione de La Vieste en Rose, evento che apre ufficialmente la stagione estiva nella località pugliese. L’appuntamento prevede degustazioni di vini, assaggi di specialità locali, musica dal vivo e un’atmosfera mediterranea. La manifestazione si terrà in una location all’aperto, con stand e spazi dedicati ai visitatori. L’evento si ripete annualmente, attirando residenti e turisti.

Vieste è pronta a brindare all’estate. Manca pochissimo alla 7^ edizione de La Vieste en Rose, l’evento che inaugura simbolicamente l’estate pugliese tra vino, sapori, musica e atmosfera mediterranea. La presentazione ufficiale de La Vieste en Rose si terrà lunedì 1° giugno alle ore 17.30, presso l’aula consiliare del Comune di Vieste (corso Lorenzo Fazzini 29), con la conferenza stampa a cui interverranno l’Assessore al le Politiche per il Turismo e la Promozione della Regione Puglia Graziamaria Starace, il Presidente della Provincia di Foggia e Sindaco di Vieste Giuseppe Nobiletti, l’Assessore ai Grandi Eventi del Comune di Vieste Tano Paglialonga e il curatore della guida “Vini d’Italia” del Gambero Rosso Giuseppe Carrus. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - La Vieste en Rose: appuntamento lunedì 1 giugno

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